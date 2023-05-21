تعرف على أرخص 10 سيارات مستعملة في السوق المصرية.. تبدأ من 12 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات، خلال الأيام الماضية، إقبالاً شديداً، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» وغيره من التطبيقات، ويستعرض هذا التقرير أرخص 10 سيارات مستعملة في السوق المصرية قبل أن تتجه لشراء سيارة مستعملة من السوق.

صاحب مركز صيانة: السيارات أصبحت سلعة أساسية وضرورية في وقتنا الحالي

وفي رحلة البحث عن أرخص 10 سيارات في سوق المستعمل، علق زياد سمير، أحد أصحاب مراكز الصيانة وتاجر سيارات في منطقة الدلتا في تصريحاته لـ«الوطن»، أن السيارات أصبحت سلعة أساسية وضرورية في وقتنا الحالي وباهظة الثمن، لدرجة أن سيارات الغلابة سعرها ارتفع التي كانت تبدأ من 7 آلاف جنيه في العام الماضي، تُباع حالياً بسعر يبدأ من 12 ألف جنيه، وعرض علينا قائمة السيارات التي تُعد الأرخص في السوق حالياً.

فيات 127 بسعر تبدأ من 12 ألف جنيه

وأضاف «سمير» أن فيات 127 التي كانت تُباع العام الماضي بسعر يبدأ من 7 آلاف جنيه، أصبحت الآن بسعر 12 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه في بعض الحالات «النظيفة» بحسب تعبيره، بالإضافة إلى أن فيات 128 أصبح سعرها يبدأ حالياً من 15 ألف جنيه ويصل إلى 50 ألف جنيه، التي كانت تُباع أنضف حالة بسعر 30 ألف جنيه من 6 شهور تقريباً.

الشاهين بـ100 ألف

بالإضافة إلى أن سيارات الشاهين التي تُعتبر من أهم سيارات الغلابة التي اشتهرت في منتصف القرن الماضي بأفلام السينما وكان يُطلق عليها «مرسيدس الغلابة»، يبدأ سعرها الحالي من 45 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر لموديلات 2007 «والحالات النضيفة».

في حين تبدأ أسعار فيات تمبرا من 30 ألف جنيه وتصل لأكثر من 80 ألف جنيه بحسب الحالة.

كما أن فيات 131 أصبحت تبدأ من 25 وتصل لأكثر من 60 ألف جنيه، وفيات 132 يبدأ سعرها من 18 ألف وحتى 45 ألف جنيه.

وننتقل إلى الفرنسي الذي حقق شعبية كبيرة بسيارة بيجو 504 والتي أصبحت تبدأ من 40 ألف وتصل إلى 90 ألف جنيه، ويوجد بعض الحالات ظهرت في سوق السيارات الجديد في الأيام القليلة الماضية بسعر 25 ألف جنيه.

وأضاف، أنه يوجد سيارات بمواصفات أعلى وأفضل وبالطبع بسعر أعلى، وهي هيونداي أكسنت بداية من موديلات 90 والتي تبدأ بسعر 45 ألف وحتى 100 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

أما من السيارات الألمانية فيوجد فولكس فاجن بيتل، والتي تبدأ حالياً بسعر 25 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات «النضيفة» إلى 70 ألف جنيه.

ومن السيارات الياباني فيوجد سوزوكي سويفت من موديلات 92 ويبدأ سعرها من 55 ألف ويصل إلى 120 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

وفي النهاية، يُمكن تلخيص تصريحات زياد سمير أحد أصحاب مراكز الصيانة وتاجر سيارات بعرض أرخص 10 عربيات في سوق المستعمل في نقاط كالآتي: