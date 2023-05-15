ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ينعش سوق المستعمل.. والكوري الأعلى طلبًا

كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تفاصيل سوق السيارات سواء الجديد أو المستعمل، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن السوق يشهد ارتباكا خلال الفترة الحالية بالنسبة للسيارات الجديدة، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل تقريبًا يوميا ولا يوجد ميزان ثابت: «ممكن تلاقي نفس المنتج بأسعار مختلفة في المعارض».

قلة المعروض وراء ارتفاع الأسعار

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب هو قلة المعروض لعدم توافر الاستيراد أو الإنتاج، وأصبح المتواجد من السيارات الجديدة قليل جدًا، ما يجبر التجار على زيادة أسعارها، تزامنا مع عدم وجود ميزان ثابت للأسعار، مشيرًا إلى أن الرؤية غير واضحة خلال الفترة المقبلة سواء فيما يخص الاستيراد أو الإنتاج.

وتابع أن للسيارات المستعملة يتحكم أصحابها في سعرها، وأيضًا الأسعار تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك إقبال عليها بشكل أكبر من الجديدة.

ومن جهته ذكر حسن سالم أحد تجار السيارات لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ينعش سوق المستعمل، إذ يقبل الأشخاص على شراء المستعمل لتوافره بشكل أكبر بأنواع مختلفة عن الجديد، وأضاف سالم أن الأعلى طلبًا، على السيارات المستعملة من النوع الكوري، كالتالي:

أسعار سيارات مستعملة

- سيارة كيا سيراتو موديل 2010، الفئة الثانية، فابريكا من الداخل والخارج بسعر نحو 400 ألف جنيه.

- كيا بيكانتو موديل 2010، فابريكا من الداخل والخارج بسعر 290 ألف جنيه.

- هيونداي أكسنت، موديل 2001، بسعر 160 ألف جنيه.

- هيونداي ماتريكس موديل 2008، فابريكا من الداخل والخارج سعر تقريبًا 300 ألف جنيه.

- هيونداي النترا موديل 2010، فابريكا من الداخل والخارج بسعر نحو 310 آلاف جنيه.

- هيونداي أي 10، موديل 2010، فابريكا، بسعر 160 ألف جنيه.