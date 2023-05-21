الحماية المدنية تنقذ عامل دليفري سقط في غرفة مياه بأكتوبر

أنقذت الحماية المدنية عامل دليفري بعد أن سقط بدراجته النارية داخل غرفة مياه بمدخل غرب سوميد بأكتوبر، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شخص داخل غرفة مياه بمدخل غرب سويد بأكتوبر.

سقط أثناء توصيله أوردر

على الفور انتقل المقدم أحمد السويركي، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الغرفة تفتيش مياه على مساحة 15 مترا بعمف 20 مترا بفتحة 1 متر، تم التقابل مع والد المبلغ والذي أفاد بسقوط نجله عامل دليفري 25 عاما، بدراجته النارية حال توصيله أوردر بغرب سوميد، وأمكن إنقاذه وإخراج الدراجة النارية بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.