انخفاض كبير بأسعار السمك اليوم بكفر الشيخ.. وفرة في المعروض

كشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأسماك في بورصة أسماك الرياض، بمنطقة طلمبات7، في كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، قد شهدت وفرة في المعروض، وحركة تداول علي نطاق واسع، خاصة في أنواع البوري، والبلطي، والقراميط، وسط تراجع جيد في أسعار الأسماك بنحو 10%، وذلك بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ تنتج نحو 45% من إنتاج الجمهورية لأسماك البلطي والبوري

وأوضح «الشامي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 45% من إنتاج أسماك البلطي، والبوري، والقراميط، على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ بها أكثر من 125 ألف فدان مزارع سمكية، التي تبلغ مساحتها نحو 112 ألف فدان.

توافر كميات كبيرة من الأسماك ببورصة أسماك كفر الشيخ

وأضاف أيضا سعر السمك البلطي في بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، قد شهد تراجعا بنحو 5 جنيهات لكل كيلو مباع، حيث يبدأ سعر كيلو السمك البلطي من 37 حتى 68 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، كما تراجع سعر أسماك البوري بنحو 6 جنيهات لكل كيلو، حيث يبدأ سعر الكيلو من 70 حتى 85 جنيهاً للكيلو من الحجم الكبير، كما شهد سعر كيلو القراميط أيضا تراجع بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الكيلو اليوم الأحد، نحو 22 جنيها لكل كيلو.