تعرف على موعد إعادة فتح سكن لكل المصريين 4.. وحدات جاهزة للتسليم الفوري

استقبلت فروع بنوك التعمير والإسكان، المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن لكل المصريين 4، عقب صدور قرار وزاري بإعادة فتح باب الحجز لمن لم يستطيع الحجز خلال الأسبوع الماضي، للمواطنين المهتمين بموعد إعادة فتح سكن لكل المصريين 4.

وعن موعد إعادة فتح سكن لكل المصريين 4، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ إعلان سكن كل المصريين 4، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، تضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وشهد الحجز إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وبعض المواطنين ناشدوا الوزارة إعادة فتح باب الحجز ليتسني لهم التقديم.

سكن لكل المصريين

وشهد المشروع طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظات «القاهرة، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، ودمياط»، والطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.

وكانت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أعلنت أنّ عدد الوحدات المتبقية بالقاهرة الجديدة «وحدة واحدة، و4 في سفاجا، و13 في الغردقة، و17 وحدة سكنية بمدينة شطا، و25 وحدة بمدينة الزرقا، و17 وحدة بدمنهور، و50 وحدة سكنية بالزقازيق و773 وحدة بمدينة بياض العرض و10 وحدات الغردقة (البداري)».

ويمكن للمواطنين الإطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg.

واستجاب صندوق التمويل العقاري لطلبات المواطنين المتقدمين لهذا الإعلان، وقرر إعادة فتح باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في الإعلان وعدم الانتظار لطرحها في إعلان قادم، بداية من عصر اليوم، من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل، لمن سدد مبلغ مقدم جدية الحجز وسجل على البوابة الإلكترونية للصندوق بالفعل، ولكن لم يتمكنوا من الحجز حتى تاريخه.

ويمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على فيس بوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء.