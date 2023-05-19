إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

متابعة الخريطة المناخية والجومائية

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

أسباب إعلاق الميناء

يُذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت إغلاق ميناء الغردقة البحري نظراً لسوء الاحوال الجومائية حيث بلغت شدة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا.

وعلى أساس ذلك تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وعملت هيئة مواني البحر الأحمر على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.