حصص بطاقات التموين عن شهر يونيو 2023.. سلع وفقا لعدد الأفراد

يبدأ أصحاب بطاقات التموين عن شهر يونيو 2023 الحصص التموينية المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي أقر فيها ضوابط وإجراءات صرف السلع التموينية الجديدة لحاملي بطاقات التموين وحصة الفرد في البطاقة، وفقا لما تم تطبيقه في شهر مايو الجاري.

بطاقات التموين شهر يونيو 2023

وتبلغ حصة بطاقات التموين عن شهر يونيو 2023 من السلع التموينية وحصة الفرد في البطاقة، وفقا لما صدر رسميا في قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء تطبيق الإجراءات الجديدة منذ شهر مايو الجاري، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

منظومة الدعم التمويني

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد كل منهم بمبلغ 50 جنيه شهريا حتى الفرد الرابع، و25 جنيه شهريا بعد الفرد الرابع على البطاقة، وتحصل كل بطاقة تموينية على عدد السلع وفقا لعدد الأفراد المحدد في القرار الوزاري.