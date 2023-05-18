كيفية تفعيل بطاقة التموين من منصة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات بالفيديو

تفعيل بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية، التي تقدم العديد من خدمات بطاقات التموين، من أكثر الخدمات التموينية التي يلجأ لها أصحاب البطاقات على المنصة الرقمية، خاصة لمن تعرض لتوقف بطاقته التموينية أو من استخرج بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

تفعيل بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

وتتيح منصة مصر الرقمية من خلال خطوات بسيطة، تفعيل بطاقة التموين، وذلك عبر اتباع التالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- يختار الشخص خدمة التموين من بين 6 خدمات متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق، ثم الضغط على خيار التالي.

7- ستصل رسالة عبر رقم الهاتف المحمول الذي جرى تسجيله على الموقع باسم رب الأسرة، مدون فيها كود تفعيل البطاقة التموينية.

إرسال رسالة نصية

كما تتيح وزارة التموين، إمكانية تفعيل بطاقة التموين، من خلال رسالة نصية ترسل إلى الرقم 9136 من الهاتف المحمول.