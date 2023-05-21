إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادثي سير ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة في حادثي سير مساء اليوم بحي الضواحى والشرق بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إخطار بالحادث

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف علي فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي الزهور أسماء سمير جبر مصابة بسحجات وكدمات بالذراع والساق الأيمن وريتاج السيد فاروق حسن 15 سنة مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم وذلك بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة عند أول شارع الأمين أمام مساكن بنك الإسكان بحي الضواحي.

كما تلقي إخطار بوصول إلى مستشفي السلام بورسعيد محمد هيكل أمين 50 سنة مصاب بجروح وكدمة بالضلوع في تصادم سيارتين تاكسي أمام مدرسة ليسيه الحرية بحي الشرق ببورسعيد ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وسؤال شهود عيان الحادثين أن سيارتين اصطدمتا معا وأسفرت عن إصابة شخص كما صدمت سيارة سيدة وطفلة وأن الحادثين بسبب السرعة الزائدة

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادثين وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادثين، وتم التحفظ على السيارات الثلاث ونقلهم إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية