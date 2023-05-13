إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بالغربية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق طنطا - المحلة، بنطاق قرية الرجدية، التابعة إلى مركز ومدينة طنطا، حيث كانا يستقلانها وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

إخطار بالحادث في الغربية

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، إخطارا بوقوع حادث مروري وإصابة شخصين علي طريق طنطا - المحلة، بنطاق قرية الرجدية، بدائرة مركز طنطا وتوقف حركة المرور.

تفاصيل واقعة الدراجة النارية

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق طنطا - المحلة، بنطاق قرية الرجدية، في نطاق مركز طنطا وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم إتخاذ اللازم قانونيا.

وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأن المصابين هما حماصه عبد الرحمن جلهوم، واحمد احمد زلط، في العقد الثالث من عمرهما، ومقيمان قريه الرجدية، مركز طنطا، واخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.