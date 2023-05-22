رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية.. تظهر خلال أيام

توفر بوابة محافظة الإسكندرية، رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية، حيث تعلن عليها النتيجة فور اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح التي تجرى في الوقت الراهن حيث يتم العمل عليها بعدما أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 لختام المرحلة الابتدائية الأربعاء الماضي وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه يجرى إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني خلاب أيام حيث تجرى حاليا عمليات التصحيح والمراجعة من قبل التوجيهات والتي يتبعها إعلان النتيجة مباشرة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي

ويمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور من خلال ارقام الجلوس عبر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية من هنا.

تعليمات تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه شدَّد في تعليماته الخاصة بعمليات تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي للترم الثاني مع مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة الطلاب، موضحا دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.