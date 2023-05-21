«وانت ماشي بسيارتك على الطريق».. احذر الوقوع في المخالفات المرورية

الكثير من أصحاب السيارات ما زالوا يهتمون بشأن المخالفات المرورية، التي يتم معاقبتهم بها خلال السير على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية، يتم تطبيقها على المواطن حال إجرائه للمخالفات المرورية، التي كان أبرزها مضاعفة عقوبة تكرار ارتكاب المخالفة خلال فترة زمنية تم تحديدها بـ6 أشهر، ولذلك استطاعت «الوطن» الكثير من قائدي السيارات عن المخالفات يتم تفاديها تجنبًا للعقوبة والغرامة.

تجنب تلك المخالفات المرورية

وفقًا لقانون المرور 2023 التي ذكر المخالفات المرورية على قائدي السيارات وهي عدم ارتداء حزام الأمان، وتركيب زجاج فاميه، وكسر بالزجاج، وتركيب ستائر، وعدم الاتزان في القيادة، واعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ، وجلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق، وعدم امتلاك سيارة حريق، وتعطيل حركة المرور عن عمد، وتركيب سرينة هوائية، وإخراج السيارة دخان كثيف، وعدم تركيب اللوحات المعدنية، واستعمال لوحات غير خاصة بالسيارة، والانتظار في تقاطع الطرق، والسير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري، والسير ببطء ملحوظ في مدخل النفق، والانتظار في الأماكن الممنوعة.

المخالفات المرورية 2023

كما نص قانون المرور أن من بين تلك المخالفات، تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، واستعمال أنوار ليزر، وعدم صلاحية الفرامل، والإمساك بالهاتف، والتوقف على الكوبري عن عمد، وعدم السير في المسار المحدد على الطرق، وكسر الإشارة، واعتداء صاحب السيارة على رجل المرور، وتجاوز السرعة المقررة، وانتهاء رخصة السير والقيادة، وتغيير لون اللوحة المعدنية، وتخريب اللوحات المعدنية، والسير دون رخصة سير، والسير دون رخصة قيادة، بالإضافة للسير عكس الاتجاه.

طريقة الاستعلام المخالفات أون لاين

وعن طريقة الاستعلام عن تلك المخالفات أون لاين عبر موقع النيابة العامة التي أتاحتها تسهيلا وتيسيرًا على المواطنين: أولا الذهاب للدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا، ثم يقوم الشخص باختيار الاستعلامات، وبالضغط على كلمة مخالفات رخص المركبات، ثم الخطوة التالية يتطلب بإدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف، ثم يقوم بالضغط على إجمالي المخالفات، سوف يظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور بنجاح.