الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023.. هتعرفها من «البيت»

يُعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، محل اهتمام العديد من المواطنين تحديداً بعد تطبيق قانون المرور الجديد، إذ يرغب أصحاب السيارات الملاكي والأجرة وغيرها في الاستعلام عن مخالفات المرور دون الحاجة للذهاب إلى المرور والانتظار في الطوابير.

النيابة العامة توفر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

وأتاحت النيابة العامة، رابطا إلكترونياً يُمكن من من خلاله، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، «هتعرفها من البيت»، وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء حتى يتمكنوا من إجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات التظلم على مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023 عبر موقع النيابة العامة

- الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختيار زر «خدمات نيابات المرور».

- الضغط على زر «الاستعلامات».

- اختيار «مخالفات رخص المركبات».

- يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بعدها من خلال اختيار زر «حروف وأرقام»، وكتابة رقم الرخصة بالحروف والأرقام.

- ويمكن الاستعلام بطريقة أخرى من خلال اختيار زر «أرقام فقط» وملء الآتي «رقم الرخصة - المحافظة - نوع الترخيص».

- يظهر بعدها إدخال البيانات المطلوبة «إجمالي المخالفات».

التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونياً

كما أتاح الموقع الذي أتاحته النيابة العامة إلكترونياً للمواطنين إمكانية، التظلم على مخالفات المرو 2023، من خلال عدة خطوات كالآتي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار زر «التظلمات».

- الضغط على زر «مخالفات رخص المركبات».

- يمكنك التظلم من خلال اختيار زر «حروف وأرقام» وملء البيانات المطلوبة، أو من خلال الضغط على زر «أرقام فقط»، وإدخال البيانات حتي يتم تقديم طلب التظلم على مخالفات المرور 2023، وبعدها تحصل على رقم الطلب للاستعلام به لاحقاً عن الطلب المُقدم من خلال خانة «متابعة الطلبات» على موقع النيابة العامة.