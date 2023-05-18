طريقة سهلة للاستعلام عن المخالفات المرورية من منزلك

يمكن بطريقة سهلة ومبسطة إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من منزلك مجانًا وبدون أي تكلفة، كل ما يمكنك فعله هو الدخول على موقع النيابة العامة واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهي بإجراء الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وخلال التقرير التالى توضح «الوطن» الخطوات اللازمة للاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق موقع النيابة العامة.

أولى الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة من منزلك، تكون عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وفى الخطوة التالية تقوم بالضغط على الضغط على أيقونة الاستعلامات، وبعد ذلك تقوم بتحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور» حيث تقوم بإدخال رقم اللوحة وتقوم بعدها بكتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

خدمات موقع النيابة

ويقدم موقع النيابة العامة عددًا من الخدمات الأخرى للمواطنيين، وهى خدمات نيابات المرور والتي تتضمن الاستعلامات عن المخالفات المرورية والتصالح الفوري في المخالفات المرورية ودفع المخالفات المرورية والتظلمات على المخالفات، وخدمة متابعة الطلبات المقدمة للنيابة.

كما يمكن من خلال موقع وزارة الداخلية إستخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، ويقدم الموقع خدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية.