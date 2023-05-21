مراسل «القاهرة الإخبارية»: حزب الديمقراطية الجديدة يحقق تقدما في انتخابات اليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن حزب الديمقراطية الجديدة، حقق فوزا في انتخابات اليونان، إذ أنه جرى فرز نحو 63% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي عقدت اليوم الأحد.

بركات: حزب الجمهورية الجديدة حصل حتى الان على نسبة 41%

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الجمهورية الجديدة حصل حتى الآن، على نسبة 41% بعد أن حصد 145 مقعد في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 برلماني.

وتابع، أنه وفق النتائج الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية اليونانية، فإن استطلاعات الرأي لم تكن تتوقع تصدر حزب الديمقراطية الجديدة والتي منحته نحو 36% فقط.

وذكر عبدالستار بركات، أنه بالرغم من حصول حزب الديمقراطية الجديدة على هذه النسبة إلا أنه لا يستطيع تشكيل حكومة حيث أنه يريد أن يحصل على 150 مقعد + 1.

كما أضاف، أنه وفق المحللين والمتابعين اليونانيين، فإنه في حال فور حزب النصر وهو الحزب الجديد ربما يحدث تحالف مع حزب الديمقراطية الجديدة وفي تلك الحالة يمكن له تشكيل حكومة حيث ان هذا التحالف يشكل أغلبية.

وأشار إلى أنه وفق القانون اليوناني، فإن الشعب ينتظر رئيسة الجمهورية تعطي رئيس الوزراء التفويض بتشكيل حكومة.