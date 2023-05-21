177 مخالفة تموينية في حملات متنوعة بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة، في محافظة كفر الشيخ، أننا نشن عدد من الحملات التموينية على الأسواق الحرة، والمتاجر، والمحلات، ومحلات بيع اللحوم، والأسماك، بهدف ضبط حركة الأسعار، ومنع حالات الغش التجاري، مشيرا إلى تمكنهم من تحرير عدد 177 مخالفة تموينية متنوعة، عبر عدد من الحملات التموينية المنتشرة في مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

تحرير مخالفات لعدد من المخابز والمحلات

وأوضح «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحرير 169 محضرا متنوعا منذ مطلع هذا الشهر، لعدد من المخابز بنطاق محافظة كفر الشيخ، تنوعت بين نقص وتلاعب في وزن رغيف العيش المدعم داخل أفران العيش البلدي، فضلا عن تحرير 8 محاضر متنوعة لحالات غش تجاري، وضبط 60 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي، وجرى تحرير عدد بالمحاضر السابق ذكرها، والعرض على الجهات المختصة.

حملات تموينية مستمرة لمنع الاحتكار

وأكد أن الهدف من الحملات التموينية المستمرة في كفر الشيخ، المكثفة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحلات الجزارة، وبيع الأسماك، هو محاربة الاحتكار والغلاء من بعض التجار، بما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.