ضبط 146 طن قمح خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أننا تمكنا من خلال الحملات التموينية، لضبط استخدام أطنان من القمح المحلي داخل مصانع الأعلاف بالمحافظة، لغير الغرض المخصص له، حيث تم ضبط 146 طن قمح داخل عدد من مصانع الأعلاف بمدن ومراكز وقرى، محافظة كفر الشيخ، وذلك قبل خلطها مع أنواع حبوب أخرى بغرض العلف للأسماك، والماشية.

حملات على مدار الأسبوع لضبط المخالفين

وأوضح «عماد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمر يرجع لتكثيف الحملات التموينية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، والتي تبذل قصار جهدها لضبط المخالفين بالتنسيق مع مفتشي واللجان التموينية المخصصة لهذا الغرض، ومحاربة جشع بعض أصحاب مصانع الأعلاف، وبعض من تجار الحبوب.

تدفق عمليات توريد القمح في كفر الشيخ

وأشار أيضاً في هذا السياق، إلى أن عمليات توريد القمح، من قبل المزارعين مستمرة على مدار اليوم، وذلك داخل شون وهناجر محافظة كفر الشيخ، التي يقابلها عمليات حصاد واسعة، للمساحة المنزرعة هذا العام الجاري 2023، التي بلغت نحو 254 ألف فدان منزرع بالقمح.