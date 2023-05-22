7 أرقام مهمة لحياة كريمة بالمرحلة الأولى في سوهاج.. خدمت 4 ملايين مواطن

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بمرحلتها الأولى العديد من المشروعات التنموية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، أستفاد منها أكثر من 4 مليون مستفيد، مابين مشروعات بمجال الصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والرياضة وغيرها من المناحى التنموية.

وفقا لحديث شريف السحلي، مسئول وحدة حياة كريمة بمحافظة سوهاج لـ"الوطن"، موضحا أن المبادرة بمرحلتها الأولى تشمل 7 مراكز هي: طما والبلينا والمراغة وساقلتة وجرجا ودار السلام والمنشاة فى 188 قرية.

المرحلة الثانية لحياة كريمة بسوهاج

بينما تستعد المبادرة لتنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة سوهاج داخل عدة قرى بمراكز أخميم وسوهاج وفقا للحوار الوطنى بمحافظة سوهاج الذي شهده أهالي المراكز المستهدفة، موضحين المشروعات التي تلمس المواطنين بشكل مباشر.

أرقام مهمة بحياة كريمة بسوهاج

وأضاف مسئول حياة كريمة بسوهاج أن المبادرة بمرحلتها الأولى تضم عدة أرقام مهمة تشير إلى مدى التغيير بحياة المواطنين منها،

- بلغ عدد المشروعات المنفذة بمحافظة سوهاج بقطاع الرى خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة 118 مشروع

- 152 مكتب بريد تم الانتهاء منها بمراكز محافظة سوهاج بالمرحلة الاولى لحياة كريمة.

- 48 مشروع بقطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء منها ضمن حياة كريمة بسوهاج.

- 215 مدرسة تم الانتهاء من تنفيذها وصيانتها ضمن حياة كريمة بسوهاج.

- 1144مشروع صرف صحى ومياه شرب بالمرحلة الأولى لتطوير الريف المصرى بسوهاج

- تبطين 119 ترعة بسوهاج .

- 4 ملايين مواطن مستفيدين بشكل مباشر من المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

- 3139 مشروعا تم تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بسوهاج.