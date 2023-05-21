«أبو قلب كبير».. دويتو يجمع حميد الشاعري وابنته نبيلة في فرحها

نشر الكابو حميد الشاعري، فيديو لأغنية دويتو جمعته مع ابنته نبيلة بحفل زفافها الذي أقيم في أجواء أسطورية بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حميد على الفيديو: «أغنية فرح بنتي نبيلة.. عقبال أولادكم جميعا».

أغنية حميد وابنته

وظهر حميد في الفيديو يرقص مع ابنته نبيلة احتفالا بزفافها، وقاما بالغناء معا وسط أجواء مبهجة جذبت الحضور في الفرح، وتفاعلوا معها، كما لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا الذين هنأوا حميد بزواج ابنته.

ويقول مطلع الأغنية:

«يا أبو قلب كبير يا سندي وعزي وعزوتي علمتني كتير.. علمتني كتير ومليت عليا دنيتي شهور وسنين وأنت بترعاني.. وهقولك تاني.. يا سندي وعزي وعزوتي.. يا أغلى الناس وأعز الناس.. أنت الأمان وأنت الأساس.. يا فرحة عمري كبرتي بدري.. وصرتي عروسة منورة مكانك غالي جوه في قلبي مهما بعدتي يا جوهرة».

أغنية «أبو قلب كبير» كتبت كلماتها وقامت بتلحينها والدة نبيلة حميد الشاعري أردنية الجنسية، ومن توزيع محمود الشاعري، ولعب الجيتار أحمد حسين، وقام بغنائها خلال حفل الزفاف حميد الشاعري وابنته نبيلة.

أبرز الحضور في زفاف ابنة حميد الشاعري

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، احتفل في أجواء أسطورية بحفل زفافها ابنته نبيلة، وسط حضور كبير من الوسط الفني والإعلامي، وشارك عدة نجوم في إحياء حفل الزفاف، كان على رأسهم الهضبة عمرو دياب، الذي جاء من الكويت خصيصا لحضور حفل الزفاف، ومحمد حماقي، وعدد كبير من نجوم جيل التسعينيات؛ هم: هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي، كما حضر النجم حكيم وأحمد سعد، ومن الشباب مصطفى شوقي وهيثم نبيل، والمنتج نصر محروس.

ومن الوسط الفني والإعلامي حضرت يسرا وأكرم حسني وأحمد زاهر وبناته، كما حضر محمد السعدي ومنى الشاذلي وأحمد خيري وساندي وعدد كبير من الملحنين والشعراء.