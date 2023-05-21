سبب غياب هشام عباس وتامر حسني عن حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

حرص عدد كبير من الفنانين، على حضور حفل زفاف نبيلة ابنة المطرب حميد الشاعري، الذي أقيم أمس الأول بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم.

النجوم بحفل زفاف ابنة حميد

ومن أبرز النجوم عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد حماقي، مصطفى قمر، أحمد سعد، حسام حسني، سامح يسري، حسن عبد المجيد.

بينما غاب عن الزفاف، عدد من أصدقاء حميد، أبرزهم هشام عباس، بسبب تواجده في رحلة عمل بكندا، ما جعلته غير قادر على الحضور.

تامر حسني يغيب عن حفل زفاف ابنة حميد

وغاب أيضا عن الحضور الفنان تامر حسني، وأوضح سبب الغياب فكتب: «مليون مبروك، أجمل عريس شوان وأجمل عروسه في الدنيا نبيلة، بنت الغالي حميد الشاعري، ممنعنيش عنكم إلا انشغالي بتصوير فيلمي وفي مكان بعيد جدا، وارتباطي بمواعيد الممثلين وتسليم الفيلم.. كان نفسي أكون معاكم حبايب قلبي، ربنا يفرح قلوبكم، وقلبك يا حميد، حاسس بفرحتك، مبروك يا جميل، شكلك راجل طيب ومبروك يا غالية أوي يا بنت الغالي أوي أوي».