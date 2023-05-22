المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة: أعشق الغردقة وأنصح الأوربيين بزيارتها

عبرت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة دولة المجر بالقاهرة، عن عشقها لمدينة الغردقة، ودعت السائحين من مختلف الدول لزيارتها لما تتمتع به من طقس رائع ومختلف طوال السنة وأنها تفضلها للسائحين من دول العالم ونصحت الأوربيين بزيارتها.

تفاصيل اللقاء الثقافي الرياضي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خلال زيارتها لمدينة الغردقة للإعلان عن تفاصيل اللقاء الثقافي الرياضي المقرر إقامته بشواطئ الغردقة يونيو المقبل، بحضور السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، والمشرف على اللقاء في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة.

سباحة صيفية بين مصر والمجر

وأضافت المستشار الثقافي خلال اللقاء، أن الحدث هو الاَول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي وعرض الفلكلور المجرى، لافتة إلى أن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

واشارت بوروتسكي إلى أن الرياضة هي القوة الناعمة واللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.