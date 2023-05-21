ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بحوزة أجنبي بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بحوزة راكب إنجليزي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن الطائرة القادمة من لندن اشتبه مأمور اللجنه الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب إنجليزي الجنسية خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، نظرا إلى ارتباكه.

ضبط راكب أجنبي بمادة الكوكايين

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبتفتيش حقائب الراكب، تبين أن علبة كريم معه بداخلها كيس شفاف بها مادة الكوكايين المخدرة، وبفتح علبه سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.