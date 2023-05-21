محلل سياسي تركي للقاهرة الإخبارية: مفتاح الفوز في يد شخص خارج سباق الانتخابات

قال المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، إنه في ضوء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية يمكن توقع مسار الانتخابات في الجولة الثانية.

أوغلو: الانتخابات النيابية كان حزب العدالة والتنمية مسيطرا على نتائجها

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أنقرة، ببرنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجولة الأولى كان بها منافسة حادة وتقارب في النسب، لكن في الانتخابات النيابية كان حزب العدالة والتنمية مسيطرا على النتائج.

ولفت إلى أن حظوظ أردوغان أعلى من حظوظ أوغلو بكثير، ولا تحتاج الجولة الثانية إلى الفوز بـ50% + 1، بل من يحصل على أعلى نسبة أيا كانت سيفوز بمقعد الرئاسة، فأردوغان كان متقدما بـ5% على منافسه، ويحاول الحفاظ على فوزه.

وأكد أن أوغلو يحاول إدراك التعادل، بينما هناك شخص خارج السباق قد يتحكم في النتائج، وهو المرشح السابق سنان أوغان، الذي لم يحسم من سيسانده في جولة الإعادة، والأصوات التي حصل عليها سنان ستكون من نصيب المرشح الذي سيقرر أنه يدعمه، وكل المؤشرات تقول أن سنان يميل إلى أردوغان.