وكيل «صناعة الشيوخ»: إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلب رئيسي للشارع

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المحليات في الحياة السياسية والتنفيذية، أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية في الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية.

لجنة المحليات بالحوار الوطني

وطرح «مطر» خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، التي جاءت بعنوان قانون المجالس الشعبية والمحلية، سؤالين خلال الجلسة وهما: ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم خروجه؟ وهل فعلا المادة 180 من الدستور هي السبب في عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة؟.

وقال، إن كانت كذلك فنحن نطالب بوضع حلول تتماشى مع أرض الواقع والدستور، مؤكدا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية، مطلب رئيسي للشارع المصري.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسيجري رفع هذا الأمر للقيادة السياسية.

وأضاف المنسق العام خلال جلسة المحليات الثانية، بعنوان قانون المجالس الشعبية والمحلية، أن المجالس المحلية تحقق غرضين، أحدهما رقابي وفقا للدستور، وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأشار «رشوان» إلى أن القوائم للجميع وليست للأحزاب، وإلا ستكون باطلة وفقًا للدستور، مؤكدًا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسيظل قائمًا.

وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حتى تقدم مشروع قانون يلبي كل المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.