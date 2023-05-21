موعد امتحانات الماجستير المجاني للعاملين بالأوقاف.. أعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة والواعظات والإداريين المرشحين للاختبار التحريري للحصول على منحة الماجستير المجانية، التي توفرها الوزارة للعاملين بها، والتي افتتحت باب التقدم لها في شهر أبريل الماضي.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» موعد الاختبارات التحريرية لمنحة الماجستير المجانية ومكان عقدها.

موعد اختبارات منحة الماجستير المجانية

وحددت وزارة الأوقاف موعد الاختبارات التحريرية للمنحة الماجستير المجانية في تمام الساعة 9:30 صباحا، بمسجد النور بالعباسية.

شروط دخول الامتحان

تشترط وزارة الأوقاف لدخول امتحان منحة الماجستير المجانية أن يحضر المتقدم للامتحان معه الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة المؤهل مع الاطلاع على الأصل.

ولن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار تلك المستندات.

منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف

وتقدم وزارة الأوقاف منحة الماجستير المجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف هذا العام بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، وبعض الجامعات المصرية التي تم عقد بروتوكولات معها لتحمل التكاليف، بحيث لا يتحمل الباحث أي تكاليف مادية طوال فترة الدراسة ما دام مستمرًا في دراسته دون الرسوب أو الغياب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية.

شروط الحصول على منحة الماجستير المجانية

ويشترط للحصول على منحة المجاستير المجانية الآتي:

- ألا يكون المتقدم لها قد أحيل لتحقيق وتم معاقبته بأي شكل في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخ نشر الإعلان عنها.

- أن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- اجتياز الاختبار المقرر لذلك.