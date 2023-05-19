بإطلالة شبابية.. عمرو دياب يحيي واحدة من أضخم حفلات الكويت

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في مسرح أرينا الكويت، وذلك بحضور جماهيرى كبير في ليلة تعد هي الأضخم ضمن حفلات صيف الكويت التى أقيمت مؤخرا.

وانطلق حفل عمرو دياب على أنغام أغنية «يا أنا يا لأ» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظلوا يرددونها معه، وبعدها قدم عددا آخر من أغنياته المميزة التي يحبها الجمهور منها «نور العين وليلي نهارى وده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله ، وإنت الحظ وقمرين ويتعلموا وقدام مرايتها وشكرا من هنا لبكره».

عمرو دياب يحيي حفل كبير فى الكويت

وكان الفنان عمرو دياب حرص على الظهور بإطلالة شبابية مميزة لفتت انتباه الجمهور حيث ظهر بتى شيرت باللون الأصفر ومعها بنطلون جينز، ونالت إعجاب الجمهور الذي اشاد بها.

يذكر أن العاصمة الكويتية كانت أجرت الكثير من الإجراءات الأمنية الخاصة قبل الحفل وذلك نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير الذي كان قد تسبب فى نفاذ جميع تذاكر الحفل مما جعل الجهة المنظمة تخصص مساحة إضافية وفتح باب الحجز لها مجددا .