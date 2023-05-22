نادية مصطفى عن أغنيتها الجديدة «يسلملي ذوقهم»: سعيدة لتصويرها بالأهرامات

طرحت نادية مصطفى، فيديو كليب لأحدث أغنيتها "يسلملي ذوقهم" التي طرحتها حصريًا على موقع يوتيوب.

أغنية يسلملي ذوقهم

جاءت أغنية "يسلملي ذوقهم" باللهجة المصرية، وقدمت نادية مصطفى عملاً غنائيًا راقيا من حيث مستوى الكلمة والموضوع بشكل عام، إضافة إلى اللحن الذي جاء من النمط الطربي الشعبي وبأسلوب عصري، وشكل تكاملاً مع التوزيع الموسيقي.

وأعربت نادية مصطفى عن سعادتها بردود الفعل الأولية عن الأغنية، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية لتصوير الأغنية في الأهرامات والتي تعبر عن الهوية المصرية، وسعيدة للتعاون مع باقي فريق، متمنية أن تكرر التعاون مع نفس الفريق العمل.

أغنية "يسلملي ذوقهم" من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي إحنا ذوقهم عاليين في عنيا ولا حد فوقهم غاليين في سوقنا غاليين في سوقهم وإن غابوا ندعى الله يسوقهم هما اللي الدلع يبقالهم لايق بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق هما وبس لقلبي شقايق دول موصوفين لدوايا فينا عشمهم وعشمنا فيهم ومهما غبنا نيجي نلاقيهم وإن غابوا عمر ييجوا يلاقونا على ماسابونا بحطة إيديهم.