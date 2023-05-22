الخدمات الطبية بالكهرباء: متابعة توفير الأدوية للعاملين وأسرهم في الصعيد

وجّه الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، بمتابعة حصول العاملين وأصحاب المعاشات وأسرهم بقطاع أسيوط الممتد من الفيوم حتى أسوان، على الأدوية بسهولة ويسر والحرص على توفيرها لهم من خلال شركة الخدمات الطبية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتتوفر الأدوية في سلاسل الصيدليات المتعاقد معها على مستوى الجمهورية بنطاق المحافظات التابعة للقطاع بصعيد مصر والتي تبذل شركة الخدمات الطبية مجهودات حثيثة لمواجهة رفض بعض الصيدليات بصعيد مصر الاشتراك بالفاتورة الإلكترونية مما يعوق التعاقد معها وكذلك صرف مستحقاتها.

توفير الأدوية لكافة المرضى والعاملين الحاليين أو بالمعاش

وأكد رئيس الشركة في بيان، أن هناك مجهودات كبيرة يتم بذلها خلال الفترة الحالية للعمل على مواجهة نقص الأدوية بشكل عام وتوفير الأدوية لكافة المرضى والعاملين الحاليين أو بالمعاش.

حصر جميع الصيدليات المتعاقدة مع كافة القطاعات الطبية

وأوضح أنه جاري حاليا إعداد حصر بجميع الصيدليات المتعاقدة مع كافة القطاعات الطبية التابعة للشركة لدراسة الاستفادة من كل صيدلية وما توفره من أدوية لازمة لجميع العاملين وأسرهم.