«الخدمات الطبية»: نظام جديد بمستشفى الكهرباء لمتابعة حالة المرضى بالموبايل

أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، ضرورة الالتزام بالتدريب والتطبيق للنظام الإلكتروني الجديد؛ لتوفير الوقت والجهد للعمل وللمرضى، إضافة إلى ضرورة التزام حضور الأطباء بمواعيد العيادات المحددة لأهمية متابعة مرضى الأقسام الداخلية، وإنهاء إجراءات الخروج مبكرًا حتى يتسنى للمريض الانصراف وإتاحة الفرصة لمريض آخر بالدخول.

التدريب على منظومة السيستم الجديد لتحقيق الكفاءة والسرعة في الأداء

وأشار سليم في تصريحات صحفية إلى أنّه يتم تطبيق مبدأ الحوكمة والرقابة من خلال الملاحظة الشخصية واستبيانات الرضا عن كل خدمة مقدمة للمريض بكل موضوعية وشفافية، مؤكدًا ضرورة التدريب الجيد على منظومة السيستم الجديد لتحقيق الكفاءة والسرعة في الأداء تسهيلًا للإجراءات.

توفير أحدث الأجهزة فى كافة المجالات الطبيه

ونوّه رئيس الخدمات الصحية بطموحه في مزيد من التطوير السريع للمستشفى كالتطبيق على الموبايل لمتابعة الحالات عن بعد في خطة قريبة، مشيرة إلى أنّه تم توفير أحدث الأجهزة في كل المجالات الطبية؛ لتصبح المستشفيات والعيادات التابعة لكهرباء أيقونة تمثل مدينة طبية.

توفير احتياجات للمرضي للوصول للاهداف المرجوة

ودعا سليم رؤساء الأقسام في مستشفى كهرباء ألماظة لزيارة معهد القمة للتمريض الذي أعد على أعلى مستوى من الرقي والتعليم والتدريب؛ ليصبح المريض في يد أمنية ضمن منظومة تطوير شركة الخدمات الطبية.