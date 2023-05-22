السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بقرية زبيدة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بعد نشوب النيران بكميات من "تبن قمح" وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق في أرض زراعية بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل أرض زراعية بها "تبن قمح"، وذلك بقرية زبيدة التابعة لدائرة شرطة المركز، وجرى السيطرة عليه وحرر المحضر اللازم.

السيطرة على حريق في أرض زراعية بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية، وفرض كردون أمني حول الأرض لعدم انتقال النيران إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.