تفاصيل انطلاق مهمة الفضاء «أيه أكس 2».. شارك فيها رائدا فضاء سعوديان

انطلق منذ قليل، صاروخ «فالكون 9» الحامل لمركبة الفضاء «دراجون 2»، في مهمة تاريخية لوكالة «ناسا» الأمريكية تحمل اسم «أيه أكس 2» بمشاركة 4 رواد من بينهم رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني، وباحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي من قاعدة كيب كانيفرال بفلوريدا الأمريكية، متوجها إلى محطة الفضاء الدولية، التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كيلومترا.

انفصال كبسولة «أيه إكس 2» بنجاح

وقالت وسائل إعلام سعودي، إلى نجاح عملية إطلاق صاروخ «فالكون 9» الحامل لمركبة الفضاء «دراجون»، التي تسمى خلال الرحلة «الحرية» في مهمة تاريخية لوكالة «ناسا» الأمريكية تحمل اسم «أيه أكس 2»، موضحة أن كبسولة رواد الفضاء انفصلت بشكل كامل.

ونجحت أول عملية انفصال في صاروخ «فالكون 9» الحامل لمركبة الفضاء «دراجون»، وفي وقت سابق، اختبر رواد فضاء مهمة تاريخية لوكالة «ناسا» الأمريكية تحمل اسم «أيه أكس 2» انعدام الجاذبية في مقصورة المركبة الفضائية «دراجون»، فيما هبطت قاعدة الصاروخ الذي حمل الرواد إلى الفضاء، بنجاح على الأرض.

وترأست طاقم مهمة «أيه أكس 2»، رائدة فضاء وكالة «ناسا» السابقة بيجي ويتسن، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

14 تجربة علمية في انتظار رواد الفضاء

ومن المنتظر أن يقوم فريق مهمة «أيه أكس 2» بـ14 تجربة علمية وبحثية من بينها، قياس المؤشرات الحيوية عن طريق الدم، قياس الحدقة لقياس الضغط داخل الجمجمة، استخدام تخطيط أمواج الدماغ لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ، قياس قطر غلاف العصب البصري، وتجربة علوم الخلايا وتجارب توعوية وتعليمية في الجاذبية الصغرى.

بدورها، قالت شبكة «سي إن إن » الإخبارية الأمريكية، إن مهمة ««أيه أكس 2» ستدخل التاريخ، حيث ستصبح برناوي أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء.

من جانبها، قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن المرحلة الأولى، من الخطة، الالتحام بمحطة الفضاء الدولية خلال 16 ساعة بعد الإطلاق، مضيفة إن المرحلة الثانية تتمكثل في تنفيذ طاقم مركبة لفضاء «دراجون» مناورة باستخدام أنظمة الدفع حتى يتم الاقتراب والالتحام بالمحطة.

وسيقضي طاقم مهمة «أيه إكس 2» حوالي 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.