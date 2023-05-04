سلطان النيادي ينشر صورا لـ«عين الصحراء» من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مجموعة صور من الفضاء عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» وأشار إلى أن هذه الصورة تشير إلى عين الصحراء أو قلب الريشات الواقع في شمال دولة موريتانيا أقصى غرب شمال إفريقيا.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية فإن نيادي كتب في تغريدته: «التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا، وهو معلم جيولوجي يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا، ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها ».

مهمة سافر فيها النيادي

وسافر النيادي قبل أكثر من شهر ضمن فريق «كرو – 6» خلال مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية وهي أطول مهمة يخوض النيادي باعتباره عالم فضاء عربي ومقرر أن تستمر 6 أشهر متواصلة في محطة الفضاء وسيشارك خلالها في تجارب علمية في 10 مجالات حيوية.

ما هي عين الصحراء ؟

يشار إلى أن عين الصحراء أو قلب الريشات أحد أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا التي تقع شمال البلاد، واعتبرها عالم الطبيعة الفرنسي تيودور مونو بركانا نائما منذ ملايين السنين عقب اكتشافها، في الوقت الذي ذكر العالم الجيولوجي الفرنسي آندري كاي عام 1946 أن هذه الظاهرة جاءت عقب سقوط نيزك اصطدم بالأرض.

اكتشاف غامض رغم مرور السنين

وبعد قرن من اكتشاف هذا المكان فإنه يزال غامضا حتى الآن ويعتقد السكان أن النباتات التي تظهر في هذا المكان تقدم فعالية دوائية قوية وتم تجربتها على التنمية الحيوانية.