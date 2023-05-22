الأرض تهتز.. زلازل تضرب 6 دول حول العالم بينها أمريكا وإسبانيا

شهد عدد من دول العالم خلال الساعات الاولى من اليوم الاثنين، هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون الإبلاغ عن ووقع ضحايا أو أضرار.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة ضربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، اليونان ، تركيا، كوستاريكا، بيرو.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية، ما بين 1.7 و4.3 درة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي. ونرصد أهم الهزات الأرضية التي ضربت عدد من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

الولايات المتحدة الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة هاواي الأمريكية على عمق 31 كيلومتر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة هاواي الأمريكية وقعت على مسافة 345 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي من هونولولو.

6 كيلومترات عمق زلزال كوستاريكا

كوستاريكا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر، كوستاريكا، إحدى دول أمريكا الوسطى بعمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 17 كيلومتر جنوب شرق تيلاران.

بيرو

شهد جنوب بيرو، هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر، على مسافة 221 كيلومتر غرب مدينة أريكيبا أقصى جنوب غرب بيرو.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن عمق الهزة الارضية بلغ 64 كيلومتر تحت سطح الأرض.

هزتان أرضيتان تضربان شرق وغرب تركيا

تركيا

شهدت تركيا هزتي أرضيتين ضربتا شرق وغرب البلاد بقوتي 2.5 ، و2.4 ريختر على التوالي.

وكشف مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل هزة أرضية ضربت شرق تركيا، على عمق 5 كيلومترات، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 19 كيلومترا شمال سينجيك جنوب وسط البلاد، و36 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي من ملطية.

وفي غرب تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 ريختر، على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 32 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من زونجولداق.

إسبانيا

بلغ عمق هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.7 ريختر، 29 كيلومتر، ووفقا لركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي، وقعت البؤرة على مسافة 27 كيلومتر جنوب شرق مدينة خيخون.

اليونان

شهدت اليونان، هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بعمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 27 كيلومترا شمال شرق إيجومنيتسا شمال غرب البلاد، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.