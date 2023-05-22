ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للأتربة؟.. أضرار للعين والجلد والرئتين

أتربة كثيفة ورياح محملة بالأتربة، غطت مساحات كبيرة من الجو بعد الموجة المفاجئة التي ضربت البلاد في ساعات متأخرة من مساء أمس، واستمرت حتى الآن من صباح اليوم الاثنين، ومع تناثر التراب في جزيئات الهواء، تساءل البعض حول ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يتعرض للأتربة، سواء العين أو الرئتين أو الجلد؟.

الجهاز التنفسي والرئتين

ومن أبرز أجهزة الجسم التي يصيبها الضرر إثر استنشاق جزيئات الغبار الدقيقة، هي الجهاز التنفسي والرئتين، وفقا لما قالته منظمة الصحة العالمية في بيان سابق لها، إذ تشغل جزيئات التراب حيزًا داخل الرئتين وتتراكم هناك، بسبب استنشاقها بسهولة في الأنف والبلعوم، ما قد يؤدي لمشكلات تنفسية خطيرة، ويصيب بالتهاب الأنف التحسسي وأعراض مثل العطس، والسيلان، والسعال، وصعوبة التنفس، والصداع الناتج عن احتقان الجيوب الأنفية.

أضرار العينين

كما أوضحت أنه يمكن أن تتعرض العينين للأذى حال التعرض للأتربة بشكل كبير، وتظهر أعراض مثل الحكة مع دموع كثيفة، وعدم الراحة، ما ينتج عنه حساسية وإحمرار داخل العينين، أو التهاب الملتحمة التحسسي.

نقل الأمراض المُعدية

كما يضر انتشار الأتربة العالقة بالجو الإنسان من خلال نقل بعض الأمراض المعدية، وبعض الفطريات المسببة للأمراض، علاوة على انتشار الفيروسات مثل الإنفلونزا.

أضرار الجلد

وللجلد نصيب من أضرار التعرض للأتربة، من خلال تفاعلات الحساسية، مثل: الحكة، والتقشير، والإحمرار، والجفاف، كما أن هناك أنواع أتربة بها مواد كيميائية مسرطنة من شأنها تعريض الجلد لنتائج خطرة ومؤذية.