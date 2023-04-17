حالة الطقس اليوم الاثنين.. أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، تسيطر عليها أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم تسودها أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين 31 درجة، وذلك على القاهرة الكبرى، حيث تكسر حاجز 35 درجة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

أشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين جاءت كما يلي:

- القاهرة 33- 17

- العاصمة الإدارية 33- 17

- أكتوبر 34 - 16

- بنها 33 - 17

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 34 - 17

- شبين الكوم 34 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبو سمبل 35 - 20.