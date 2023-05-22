الثالث خلال شهر مايو.. انهيار جليدي يضرب نيبال

شهدت منطقة باجهانج في أقصى غربي نيبال الواقعة في جبال الهملايا، بين الهند والصين، انهيارا جليديا، أسفر عن مصرع امرأة، وفقدان شخصين آخريين.

ويعد حادث الانهيار الجليدي، هو الثالث من نوعه فى نيبال خلال شهر مايو الجاري

إنقاذ شخصين اثنين من الانهيار الجليدي

وفي حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، ضرب الانهيار الجليدي، 5 أشخاص، في منطقة باجهانج في أقصى غربي نيبال، فيما أنقذ السكان المحليون اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وسائل إعلام، إن الأشخاص الـ 5 أشخاص كانوا يبحثون عن فطر يارساجومبا yarsagumba . ويارساجومبا، مادة صغيرة متحنطة وهشة تنشأ عبر تحول يرقات عثه الخفافيش بعد تفاعلها مع الفطر، فيما يعتبرها سكان الهيملايا مادة علاجية فعالة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

مصرع 7 من جامعي يارساجومبا فى انهيارين جليديين

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، لقى 7 من جامعي فطر يارساجومبا yarsagumba مصرعهم فى انهيارين جليديين فى منطقتين بنيبال.