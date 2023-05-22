عواصف ترابية تضرب جنوب سيناء وتغلق ميناء نويبع البحري

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، طقسا متقلبا، حيث تعرضت إلى رياح خماسين محملة بأتربة تراوحت سرعتها بين 20 إلى 40 كيلومترا في الساعة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أدت إلى إغلاق ميناء نويبع البحري فجر اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج، موضحاً أن درجات الحرارة ارتفعت في مدن المحافظة مقارنة بأمس.

إغلاق ميناء نويبع البحري

وأوضح المحافظ، أن هيئة مواني البحر الأحمر أصدرت قرارا فجر اليوم الاثنين بإغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الاحوال الجوية، نتيجة شدة الرياح التي تراوحت بين 20 و25 عقدة جنوبية شرقية.

وأشار إلى أن الرياح الموسمية أسفرت عن ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة، موضخا أنه على الفور جرى اتخاذ قرار إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد «فودة»، أن درجات الحرارة ارتفعت مرة أخرى بالمحافظة، وسجلت مدينة نويبع أعلى درجة على مستوي المحافظة بـ28 مئوية، ومدينة شرم الشيخ 26 درجة، ودهب 26 درجة، وطابا 26 درجة.

أما مدينة طور سيناء العاصمة فسجلت صباح الاثنين 27 درجة، وسانت كاترين 20، وجبل سانت كاترين 13، وجبل موسى 16 درجة.