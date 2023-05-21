رغم ارتفاع الحرارة.. منطقة في جنوب سيناء تسجل 5 درجات مئوية اليوم

تشهد محافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي انخفاضا في درجات الحرارة علي كل أنحاء المحافظة، خاصة مدينة سانت كاترين وقممها الجبلية التي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 2000 متر، رغم ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

يقول اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن حالة الطقس بجنوب سيناء متقلبة وتشهد المدن انخفاضا في الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، ونشاطا لحركة الرياح التي تكون غالبا مصحوبة بعواصف ترابية.

شرم الشيخ 22 درجة

وأوضح محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ سجلت صباح اليوم الأحد درجة حرارة 22 درجة وتصل العظمى فيها خلال ساعات النهار إلى 31 درجة، مع هدوء في حركة الرياح والتي بلغت سرعتها 13 كيلو مترا في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة في الهواء 53%.

أشار المحافظ إلى أن درجات الحرارة في بعض المدن جاءت كالتالي، مدينة دهب 23 درجة، طابا 21 درجة، نويبع 22 درجة، طور سيناء 22 درجة، رأس سدر 21 درجة، ابورديس 22 درجة، ابوزنيمة 22 درجة.

سانت كاترين 13 درجة

وأكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترينإن سانت كاترين تعيش أجواء شتوية باردة ليلا ومعتدلة طوال اليوم، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة صباح الأحد 13 درجة.

وتابع أن قمة جبل موسي التي تستقبل آلاف السياح سنويا سجلت درجة حرارة 8 درجات، بينما سجلت قمة جبل سانت كاترين اعلي القمم الجبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا سجلت 5 درجات.