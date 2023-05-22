ما سعر الجنيه الذهب اليوم في أسواق الصاغة؟.. «شعبة المجوهرات» توضح

فى ظل عودة عدم الاستقرار في أسعار الذهب، ومنها سعر الجنيه الذهب، مما دعا إلى جذب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، لمتابعة أسعار الشراء والبيع في أسواق الذهب محليا، والتى تتأثر بالتغيرات التى تشهدها أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وفي ظل هذا تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة، وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، دون حساب الضريبة والدمغة.

سعر جنيه الذهب اليوم

يعتبر الجنيه الذهب محل جذب واهتمام محبي الاستثمار فى الذهب وتحويل المدخرات المالية إلى جنيهات ذهبية للمحافظة على قيمتها، وضمان عدم التعرض لأي خسائر مادية عند عمليات البيع نظرا لأنه لا يحتوي على ثمن المصنعية، لذا ترصد «الوطن» سعر الجنيه الذهب اليوم.

وبلغ سعر بيع الجنيه الذهب، اليوم، نحو 19 ألفا و400 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء نحو 19 ألفًا و800 جنيه، وفقًا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات اليوم الاثنين..

سعر كيلو الذهب اليوم

وبناء على هذه الأسعار، سجل كيلو الذهب اليوم خلال عمليات البيع نحو 2.77 مليون جنيه، في حين سجل خلال عمليات الشراء نحو 2.8 مليون جنيه.