كيف تشتري وثائق الاستثمار في صندوق الذهب؟.. اعرف الخطوات

بدأت أولى عمليات الاكتتاب الأولى في أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي بدأ عمله خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال طرح عدد من الوثائق للبيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار وشراء الذهب، لذلك نستعرض كيف تشتري الوثائق؟.

بدء عمل صندوق الاستثمار في الذهب

ومع بدء عمل صندوق الاستثمار في الذهب، أصبح سؤال «كيف تشتري الوثائق؟» هو الأكثر انتشارا في الوقت الحالي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة ومعايير الاستثمار في صندوق استثمار الذهب، بحسب نشرة الإصدار الخاصة.

ووفق بيانات الصادرة عن البورصة والشركات العاملة في المجال والتي يمكن من خلالها شراء الوثائق، تستعرض الوطن طريقة شراء الوثائق:

كيف تشتري الوثائق من صندوق الاستثمار في الذهب؟

- يجب تكويد الراغب في الاستثمار في صندوق الذهب بالبورصة.

- يمكن إجراء عملية التكويد للعميل إن كان غير مكودا خلال دقائق، عن طريق أي شركة تداول أوراق مالية.

- أن يفعل العميل الحساب الخاص بالاستثمار في الوثائق.

- إجراء إيداع لدى شركات التلقي وهي 9 شركات تداول أوراق مالية إضافة إلى الشركة مدير الصندوق والذي يسمى «az- gold».

- أن يتم الشراء في أوقات الاكتتاب وهي يومي الاثنين والخميس حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

- يتم تحويل رؤوس أموال المكتتبين في الوثائق إلى ذهب، عن طريق التعامل مع شركات مرخص لها بأداء نشاط الشراء والبيع، ومقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

- تبدأ قيمة الوثيقة من 10 جنيهات.

- يكون الحد الأدنى للاستثمار في الاكتتاب الأولي بـ100 وثيقة، أي ما يعادل 1000 جنيه.