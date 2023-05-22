سعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2023 في الصاغة.. عيار 21 يسجل 2480 جنيهًا

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات، لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 2480 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ2834 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2023 في الصاغة، سواء عيار 18 أو عيار 14 أو عيار 12 أو الجنيه الذهب والذهب عالميًا، يمكن التعرف عليها خلال السطور التالية، حسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأكثر نقاءً، بـ2834 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب 24 اليوم، بـ2480 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بـ 2126 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1653 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1417 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب اليوم، بـ19840 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1977 دولارًا أمريكيًا.