وظائف جديدة في وزارة الكهرباء 2023.. اعرف مواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة الجديدة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2023، والتي يطلبها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالوزارة.

الوظائف المطلوبة في وزارة الكهرباء 2023

رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي

المستندات المطلوبة:

يُرفق مع الطلب أصل + (6) نسخ من المستندات الآتية:

1- بيان الحالة الوظيفية معتمداً من جهة العمل. (خاص بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

2- المؤهل الدراسي.

3- شهادات الخبرة.

4- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

5- الدورات التدريبية.

6- تقرير تطوير أداء الوظيفة.على أن يُقدم مع الطلب:

1- صورة من شهادة ميلاد إليكترونية حديثة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3- عدد (2) صورة شخصية حديثة.

4- نموذج الطلب.

طريقة التقديم للوظائف:

يُقدم الطلب على النموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك www.egyptera.org باسم الدكتور مهندس الرئيس التنفيذي للجهاز عن طريق التسليم باليد بمقر الجهاز الكائن في: 1 شارع المهندس ماهر أباظة - خلف نادي السكة الحديد- مدينة نصر، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

مواعيد التقدم لوظائف الكهرباء:

يبدأ التقديم لوظائف وزارة الكهرباء من يوم 7 مايو إلى 7 يونيو 2023.