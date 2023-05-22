شهد سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 22-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ تراوح سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، والبيع بين 8.23 و8.26 جنيه، والأقل في الشراء بالمصرف المتحد والأعلى وأبوظبي الإسلامي.

بينما البنوك الأقل في البيع لسعر الریال السعودي، هي: «بنك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية»، أما البنوك الأعلى «ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس».

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بـ8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه، نفس سعر البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه، وفقا لما أعلنه بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل الشراء 8.21 جنيه و8.25 جنيه للبيع.