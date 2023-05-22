استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 22-5-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 22-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، وبالنسبة للأقل في الشراء بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية والأعلى مصرف أبوظبي الإسلامي.

والأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الإثنين 22-5-2023 في البنوك المصرية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والأعلى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، في بداية التعاملات اليوم، بـ30.83 جنيه للشراء والبيع بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، نفس أسعار البنك الأهلي، إذ أن الشراء بـ30.75 جنيه، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.