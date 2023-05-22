«Fast X» يحقق 267 مليون دولار ويسيطر على شباك التذاكر الصيني

يواصل فيلم «Fast X» تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي خلال الأيام الأولى من طرحه في السينمات، إذ حقق بعد 3 أيام إيرادات وصلت إلى 67 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 199.8 مليون دولار في شباك التذاكر الخارجي، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 267 مليون دولار.

5 ملايين دولار إيرادات فيلم Fast X في الصين

ولم يقتصر نجاح فيلم Fast X على شباك التذاكر المحلي، بل استطاع السيطرة على شباك التذاكر في الصين وتحقيق افتتاحية وصلت لـ5 ملايين دولار، ووصلت الإيرادات في أسبوعه الأول لـ78.3 مليون دولار، وتعتبر أعلى افتتاحية لفيلم غير صيني على الإطلاق وفقًا لموقع «فارايتي».

توقعات لـ «Fast X» بتحقيق 120 مليون دولار في السينمات الصينية

وراجعت وكالة شباك التذاكر الصينية، «ماوان»، توقعاتها لإيرادات الجزء العاشر من سلسلة The Fast & Furious بعد افتتاحه يوم الأربعاء، وتوقعت أنَّ يحقق الفيلم 728 مليون يوان (104 ملايين دولار)، وتقول الآن إنَّ الفيلم يمكن أن يحقق 840 مليون يوان صيني (120 مليون دولار) في الصين.