فيلم «Book Club: The Next Chapter» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أمريكا

استقبلت دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، 3 أفلام جديدة، أمس، تتنافس على حصيلة الإيرادات اليومية في السينمات، وعلى رأس القائمة فيلم «Book Club: The Next Chapter» بطولة ديان كيتون وجين فوندا وماري ستينبرجن، جاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية بـ 2.1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتتضمن القائمة فيلم «Hypnotic» بطولة كيت سيجل وجيسون أومارا ودولي هيل، إخراج مات أنجل وسوزان كوتيه، سوى 940 ألف دولار ليأتي في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، أما فيلم «Knights of the Zodiac» فجاء في المركز العاشر بـ 220 ألف دولار.

فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» يحافظ على صدارة صندوق الإيرادات

ويحافظ فيلم «Book Club: The Next Chapter» على صدارة شباك الإيرادات، حيث جاء في المركز الأول بالقائمة لليوم الثامن على التوالي بـ 15.7 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات 400 مليون دولار، أما المركز الثاني كان من نصيب فيلم «The Super Mario Bros. Movie» بـ 2.9 مليون دولار، وتراجع فيلم الرعب «Evil Dead Rise» إلى المركز الرابع محققا 1.1 مليون دولار.