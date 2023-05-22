مصرع وإصابة شخصين من أسرة واحدة في تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

لقي، قبل قليل، شخص مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية «تروسيكل» على الطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل وإصابة آخر في حادث بالبحيرة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية «تروسيكل» على الطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين مصرع وإصابة شخصين من أسرة واحدة.

نقل المتوفى

وبالفحص، تبين وفاة يوسف مسعد الصانع، 30 عاما، عامل، وإصابة أحمد محمود الصانع، 29 عاما، بكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحُرر محضر بالواقعة.