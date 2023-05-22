هل عقيقة الطفل المتوفي جائزة؟.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها الإلكتروني بخصوص حكم العقيقة عن الطفل الميت وكان نصه، «رزقني الله بمولود ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين، فهل على أبيه أن يعق عنه؟».

حكم العقيقة للطفل المتوفى قبل السابع

وردت دار الإفتاء خلال إجابتها على السؤال الخاص بحكم عقيقة الطفل الميت، مؤكدا أنه في حال توفى الطفل قبل بلوغه سبعة أيام من ولادته فإن الأب ليس مٌلزما بعمل عقيقه له، ولكن في حال إذا عق الأب عن طفله الميت قبل بلوغه سبعة أيام فإنه في ذلك الحالة يُثاب وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.

وأوضحت دار الإفتاء أنّ العقيقة سنة مؤكدة عن النبي الكريم، لأنه فعلها ورغب المسلمين فيها، لقول النبي، «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، كما استدلت الإفتاء أيضا بما يدل على أن العقيقة سنة عن النبي بما روى عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»، أخرجه الإمام أحمد في المسند.

حكم العقيقة عن الطفل المتوفى في بطن أمه

وفي ذات السياق، تلقت الإفتاء سؤالا آخر بخصوص وفاة الطفل في بطن الأم، وأكدت الإفتاء أنه في هذه الحالة ليس هناك عقيقة عن هذا السقط ولو كان قد أتمَّ يومًا ونُفِخَت فيه الروح، ولكن إذا عُقَّ عنه أهله فإنه يحصُل بذلك ثواب العقيقة.

هل شفاعة الطفل المولود تتوقف بسبب العقيقة؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو سابق لها عبر موقع «يوتيوب»، بأن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنّ الغلام الذي يستحق العقيقة هو كل من ولد حيا، ونفخت فيه الروح لقول النبي الكريم، «كل غلام مرتهن بعقيقته ويسمى»، إلا أنّ بعض العلماء فسر كلمة «مرتهن» بأنها موجهة للطفل الذي لا ينمو بالنمو الطبيعي وليس للطفل المتوفى.

وأوضحت الدار أنّه رغم اتفاق جمهور العلماء على أن العقيقة سنة وليست فرضا إلا أن الإمام أحمد أبن حنبل رأى بأنه إذا توفى الطفل، فإنه لا يشفع لوالديه إلا بعمل عقيقة للطفل المتوفى، «الشفاعة في ذلك الحالة للوالدين مرتبطة بعمل عقيقة للطفل المتوفى».