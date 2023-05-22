طالبة بسوهاج تشارك في نشر بحث بمجلة دولية عن السلوك الكهروكيميائي

شاركت منه عصام محمود، الطالبة بالمستوى الثاني برنامج الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، مع المجموعة البحثية للكيمياء التحليلية، لنشر ورقة بحثية عن السلوك الكهروكيميائي لمضادات الأكسدة (Antioxidants) في مجلة Electrochem الدولية المتخصصة في الكيمياء الكهربية.

تشجيع ورعاية طلابها المبتكرين

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، إن جامعة سوهاج تسعى دائماً لدعم أبحاث الطلاب بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي، وغرس أخلاقياته لديهم، وتأهيل جيل من الطلاب الباحثين في مختلف المجالات العلمية، وذلك في إطار حرصها على تشجيع ورعاية طلابها المبتكرين والمبدعين، وإكسابهم الخبرات البحثية اللازمة.

العديد من الفرص للمشاركة في الأبحاث العلمية

وأضاف «المشنب»، أن إدارة الكلية تقدم لأبنائها من الطلاب العديد من الفرص للمشاركة في الأبحاث العلمية، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية التي تتميز بها الجامعة، وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بحثياً.

تشجع جميع الطلاب

في السياق، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الكلية تحرص علي تشجع جميع طلابها بمرحلة البكالوريوس للإستفادة من مثل تلك الخدمات، والتي ستؤهلهم مستقبلاً للإنضمام لبرامج الدراسات العليا، مما يتيح لهم المجالات الوظيفية الأفضل، موضحاً أنه يمكن لطلاب البكالوريوس الإستفادة من تلك الخدمات لإجتياز مقرر التدريب الميداني والتطبيقي طبقاً للائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم.

وأكد الدكتور عماد نوير مدير وحدة التدريب وأستاذ الكيمياء التحليلية المساعد بكلية العلوم، على أن دراسة مضادات الأكسدة لها أهمية كبيرة، حيث أنها عبارة عن جزيئات قادرة على إبطاء أو منع تأكسد الجزيئات الحيوية في الجسم الحي.

وأشار إلى أن التأكسد هو تفاعل كيميائي يقوم بتحويل الإلكترونات من مادة معينة إلى عامل مؤكسد والذي يتلف الخلايا، مضيفاً أن مضادات الأكسدة تنهي هذه السلسلة من التفاعلات الضارة، لذلك تهتم المجموعة البحثية بدراسة ميكانيكية السلوك التأكسدي لهذه المركبات (Oxidation Mechanisms) وأيضاً التقدير الكمي لمضادات الأكسدة بإستخدام المجسات الكهروكيميائية (Electrochemical Sensors).