تنظيم ورشة للتأهيل لسوق العمل بـ«علوم سوهاج».. شارك بها 80 طالبا

نظم فريق عمل الشابتر الطلابي للاستكشاف الجيوفيزيائي، التابع لجمعية الاستكشاف الجيوفيزيائي العالمية SEG بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان «رحلة مع المؤسسين- A Journey with the founders»، التي حاضر بها كلاً من الدكتور سمير عبد المعطي، مؤسس برنامج الأمل للبترول ورئيس مجلس إدارة الجمعية الجيوفيزيقية المصرية، المهندس ماجد فهيم المشرف العام على برنامج الأمل للبترول، وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق وأستاذ المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا، والدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والمشرف الأكاديمي للشابتر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، بقاعة السيمنار بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات المهتمة بمجالات التدريب الميداني، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة، والاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بتلك المؤسسات، بهدف خلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أنذ ورشة العمل تناولت عدة موضوعات، منها المهارات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية، والتعريف ببرنامج الأمل للبترول ومراحله المختلفة في التقديم والنجاح، وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بمجال البترول وكيفية استخراجه والتنقيب عنه، والتطبيقات الجيوفيزيقية في مجال الجيولوجيا.

80 طالبًا يشاركون في الورشة

وحضر الورشة أكثر من 80 طالبًا وطالبة من قسم الجيولوجيا وكلية العلوم، واختتمت فعالياتها بعدة توصيات، منها تنظيم زيارات ميدانية للطلاب بحقول البترول، تنفيذ برامج تدريبية للطلاب في العديد من شركات البترول المختلفة، وذلك تحت إشراف كلاً من الدكتور عبد الباسط أبو ضيف أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والمشرف الأكاديمي للشابتر، ورئيس الشابتر الطالب عبدالله أشرف بدري، ونائب رئيس الشابتر الطالبة ندا هشام علي، ومستشار رئيس الشابتر الطالب محمد نبيل أنور.